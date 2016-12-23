Автівка в’їхала у вантажівку: дві людини загинуло в ДТП на Івано-Франківщині
- Сьогодні, 16:27
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Фото: ДСНС
Рятувальники на місці ДТП
Також у результаті аварії двоє були госпіталізовані з травмами
В Івано-Франківській області легковий автомобіль Opel Vectra зіткнувся з вантажівкою Renault, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини, ще двоє були госпіталізовані з травмами. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Згідно з повідомленням, аварія виникла вчора, 12 травня, близько 22:00 в Долині.
У результаті ДТП водій і один з пасажирів Opel загинули на місці події, ще 2 пасажири легкового автомобіля у важкому стані були госпіталізовані.
Раніше сьогодні у Києві на Броварському проспекті поблизу станції метро Чернігівська сталася жахлива ДТП, в якій загинули троє людей.