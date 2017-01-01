Автомобіль президента Ірану атакували обурені шахтарі

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Президент Ірану Хассан Рухані

Один з гірників застрибнув на дах президентського автомобіля

Обурені шахтарі напали на автомобіль президента Ірану Хассана Рухані, коли він приїхав до місця аварії на шахті, що забрала життя 35 гірників. Про це повідомляє АР.

«Обурені шахтарі і члени їх сімей атакували автомобіль, що перевозив іранського президента Хассана Рухані після того, як він відвідав місце смертоносного вибуху на шахті», - йдеться в повідомленні

Один з гірників застрибнув на дах президентського автомобіля, а інший кидав каскою в автомобіль, коли машина намагалася виїхати з місця інциденту. Ніхто не постраждав

Гірники висловлювали невдоволення недостатніми заходами безпеки на шахтах.

«Главком» раніше повідомляв, що 35 людей стали жертвами вибуху на вугільній шахті в іранській провінції Голестан, ще близько 30 осіб постраждали.

Сильний вибух стався в середу на вугільній шахті «Заместане Юрт» поблизу міста Азадшахр в північно-східній іранській провінції Голестан. На глибині 1,8 тис. м опинилися заблокованими кілька десятків гірників.