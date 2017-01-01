Автомобіль з вибухівкою намагався прорватися через кордон з Білоруссю

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Спроба прориву автівки через кордон

Білоруські прикордонники запобігли спробі прориву через державний кордон

В ніч на понеділок, 20 березня, білоруські прикордонники запобігли спробі прориву через державний кордон в районі пункту пропуску «Олександрівка». Про це повідомляє прес-служба Державного прикордонного комітету Білорусі.

«О 01:45 20 березня на в'їзді в Республіку Білорусь з України здійснено спробу прориву через державний кордон в пункті пропуску «Олександрівка». Автомобіль марки Jeep збив шлагбаум, проїхав через засіб примусової зупинки і, отримавши механічні пошкодження, зробив спробу прориву вглиб території країни», – заявили в прес-службі.

Співробітники органів прикордонної служби були змушені застосувати табельну зброю. В результаті автомобіль був зупинений в районі населеного пункту Габрілеєвка Наровлянського району. У машині було дві людини, особи яких наразі встановлюються. У ЦПК вважають, що в автомобілі міг знаходитися ще один невідомий, який в даний час розшукується.

В ході огляду автомобіля виявлено пістолет марки ТТ, дві споряджені обойми, а також предмет, зовні схожий з тротилом і електродетонаторами. В даний час проводяться оперативно-слідчі заходи, додали у Державному прикордонному комітеті Білорусі.

Джерело: Українські новини