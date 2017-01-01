Автомобілі стали улюбленим знаряддям терористів, - The Wall Street Journal

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В Європі вчорашній теракт став вже третім подібного типу менш ніж за рік

Для здійснення теракту в Лондоні в середу було застосовано «зброю», яка все частіше використовується з цією метою останнім часом, пише The Wall Street Journal. «Це автомобіль: зазвичай він привертає мало уваги, але може вбивати зі спустошливим ефектом», - пояснються у статті.

В Європі це вже третій великий теракт подібного типу менш ніж за рік. «Автомобіль використаний для вбивства людей в ході інциденту, який влада оголосила атакою терориста або атакою, натхненної террористами», - пише видання. «Терористичне угрупування «Ісламська держава», яке взяло за себе відповідальність за кілька терактів в Європі, конкретно закликала прибічників використовувати автомобілі як знаряддя вбивства», - йдеться в статті.

Автор нагадує про події 2016 року - про наїзди на пішоходів в Ніцці 14 липня і в Берліні 19 грудня. «Ісламська держава» усвідомила смертоносний потенціал таких атак і ще активніше стала до них підбурювати», - підтверджує Рита Кац, виконавчий директор організації SITE Intel Group, що відстежує діяльність джихадистів у всьому світі.

Автомобілі стали кращим «зброєю», оскільки «люди схильні копіювати успіхи», зауважив експерт Раффаелло Пантуччі (Royal United Services Institute, Великобританія). Такі атаки траплялися і за межами Європи, пише видання: в 2014 році - в канадському Квебеку, в 2016-м - в університеті Огайо в США.

«Атаки із застосуванням автомобілів часто трапляються в Ізраїлі, в Східному Єрусалимі і на Західному березі Йордану», - додає видання.