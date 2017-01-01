Автомобілісти влаштували «концерт» під Кабміном

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Протестувальники закликають ухвалити законопроект 5567, який врегульовує використання машин з іноземними номерами в Україні

Перед Кабінетом міністрів України зібралося близько 100 представників громадської організації «АвтоЄвроСила». Вони періодично «гудять» клаксонами та вимагають прийняття законопроекту 5567, для врегулювання використання машин з іноземною реєстрацією.

Про це у вівторок журналістам заявив народний депутат України Володимир Парасюк, повідомляє Укрінформ.

«Прем'єр-міністр України він все ж таки з партії «Блок Петра Порошенка», і тут є питання політичної складової. І ми мусимо розуміти, що потрібно з Кабінетом міністрів ці речі погодити, щоб вони дали своє добро, і тоді ж реальність того, що у Верховній Раді буде 226 голосів», - сказав він, пояснюючи, чому протестувальники зібралися саме поблизу Кабміну.

Парасюк зазначив, що без голосів фракції «БПП» цей законопроект «просто не буде проголосований у Верховній Раді».

Перед будівлею уряду на місці для паркування машин та вздовж дороги стоять кілька десятків автомобілів з іноземними номерами. За громадським порядком стежать представники патрульної поліції та бійці Нацгвардії. Рух вулицею Грушевського не перекритий.

Протестувальники закликають ухвалити законопроект 5567, який врегульовує використання машин з іноземними номерами в Україні. Зокрема, законопроектом передбачено запровадження «умовного часткового звільнення від оподаткування» ввезених з-за кордону авто і встановлення за це «справедливої плати».

З метою привернути до себе увагу урядовців водії-протестувальники всі разом почали сигналити.

Протестувальники поки не планують покидати місце пікету. Наразі ситуація спокійна.

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