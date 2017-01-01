Автор роману «Аеропорт» у травні презентує нову книгу за мотивами подій на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Лойко

Лойко розповів, що його попередня книга «Аеропорт» вже перекладена одинадцятьма мовами

Журналіст, фотограф, письменник, автор роману «Аеропорт» Сергій Лойко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що у травні він планує презентувати нову книгу «Фото на пам’ять». Аддже вона вже повністю написана, зараз проходить коректуру і друге редагування.

«Фото на пам’ять» – це робоча назва. Роман називатиметься «Рейс». Ми довго працювали над назвою з видавцями, редакторами, консультантами. Це такий колективний труд. Узагалі, вся книга, хоч там і стоятиме моє ім'я, – колективне творіння. Від самого початку в роботі над книгою брали участь консультанти», - розповів Лойко.

Один з консультантів – з військових питань – майор українського спецназу. Ще один – «злодій у законі», котрий відсидів 12 років за вбивство, яке, за його словами, не скоював. «Він зараз у будь-якому разі вже вільна людина, чистий перед законом, тому я вирішив, що можу з ним спілкуватися, аби не написати щось неправильне у кримінальній частині, яка у мене в тексті присутня», - пояснив письменник.

«Також величезну роль зіграв мій добрий друг, російський підполковник міліції, котрий втік на Захід і живе зараз у Лос-Анджелесі. Він якоюсь мірою став прототипом мого головного героя. Плюс серед моїх консультантів ще є президент українського спортивного каналу, відомий український бізнесмен, кілька літераторів, три редактори (один – в Україні, ще двоє – у Москві і Петербурзі)», - повідомив Лойко.

Головний герой у книзі пересувається між Москвою, Лос-Анджелесом і Донбасом. Це – колишній міліціонер, підполковник, який розкривав дивовижні найстрашніші вбивства та який після справи маніяка, що зґвалтував та вбив десятки дітей, пішов на підвищення.

«І там зіткнувся з проблемою, з якою так чи інакше стикаються «менти» в Росії, – став корумпованим, почав «кришувати» проституцію, «обнал», торгівлю наркотиками. Він став багатим, одружився, у нього народилися доньки. Але сталося так, що він ненавмисне вкрав «общак» бандитів одного з найстрашніших синдикатів Росії на суму понад 60 мільйонів доларів і втік за кордон. Він довго переховувався сам і переховував родину, але в іншому місці, щоб нікого з них не взяли в заручники. Та через три роки зрозумів, що шукати його перестали і викликав з Лондона на зустріч дружину з дітьми. Вони полетіли у Бангкок, де мали зустрітися всі разом на курортному острові, та літак збили над Донбасом.

Тоді наш головний герой із цими мільйонами їде в Ростов, під іншим ім'ям завербовується в так звані ополченці і вирушає на Донбас. І тут починається донбаська епопея. Бандити виходять на його слід, він зустрічається з американською журналісткою, яка розслідує цей страшний злочин проти людяності, у них відбуваються дивовижні пригоди, конфлікти, багато погонь, убивств, кров ллється рікою. Зрештою вони виходять на слід командира бригади російської протиповітряної оборони, бойовий розрахунок якого і збив цей літак. І «докопуються» до того, хто дав наказ. Наш герой – це не Гаазький суд, а людина, у якої злодії вбили родину. Йому плювати на Україну, Росію, до лампочки всі політичні розбірки. Єдине, що його хвилює, – смерть родини. Він жадає помсти і отримує її. Мститься всім, хто винен у загибелі його сім'ї, стає сам собі слідчим, прокурором, адвокатом, суддею і катом», - розповів автор.

Головною реальною подією є збитий над Україною боїнг. «Усі знають, хто його збив, це не таємниця, і тут я не відкриваю жодну завісу. Але у романі дуже багато сюжетних ліній, які сходяться у фінальній точці, і кожна з них обросла великою кількістю епізодів. От 90% всіх цих епізодів – абсолютно реальні. Життя набагато цікавіше, ніж вигадка. Роман просто напханий реальними деталями і епізодами. Тому у мене так багато консультантів, які розповідали, що вони знали, бачили. Кожна деталь достовірна, бо пройшла через руки і очі цих аналітиків», - зазначив письменник.

Лойко також розповів, що його попередня книга «Аеропорт» вже перекладена одинадцятьма мовами.

«В Україні надруковано 60 тисяч примірників, по світу – ще 40 тисяч. Тобто загалом 100 тисяч. Ще кілька тисяч було продано на «Амазоні», - додав Лойко.