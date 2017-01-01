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    Азербайджан розпочинає повномасштабні військові навчання

    • Сьогодні, 10:20
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    Фото: Minval.az

    Навчання триватимуть з 16 до 21 квітня

    Згідно із затвердженим президентом Азербайджану планом, починаючи з 16 квітня відбудуться широкомасштабні навчання з метою перевірки бойової готовності військ, організації управління силами і засобами, їхньої взаємодії в умовах, наближених до бойових, передає Oxu.Az з посиланням на повідомлення Міноборони країни.

    У керівництві Збройних сил повідомили, що  у навчаннях будуть задіяні близько 30 тисяч військовослужбовців та понад 250 одиниць танків і бронетехніки, до 200 ракетно-артилерійських установок різного калібру, реактивних систем залпового вогню і мінометів, 25 одиниць бойової авіації різного призначення, а також нові засоби радіоелектронної розвідки і безпілотні літальні апарати.

    Метою навчання є відпрацювання різних способів ведення сучасного загальновійськового бою та операцій у складних рельєфних умовах. Згідно з ухваленим рішенням, будуть виконані завдання щодо передислокації військ і пунктів управління в райони оперативного призначення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів за призначенням, створення ударних угруповань та їх застосування на обраних напрямках, переведення військової авіації на запасні аеродроми, а також виведення ракетних і артилерійських військ на тимчасові вогневі й стартові позиції.

    Останнє велике загострення у конфліктному Нагірному Карабасі спостерігалося наприкінці минулого року, коли під час стрілянини загинули четверо військових. 

    У лютому Нагірний Карабах провів «референдум» і став «президентським» Арцахом.

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