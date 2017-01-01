Бабак Тимко передбачив українцям весну через шість тижнів

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Також Тимко передбачив «безвіз» для України: двічі збігав до таблички «Безвізовий режим в 2017 році»

Весну через шість тижнів передбачив популярний на Харківщині чотирилапий синоптик - бабак Тимко, який мешкає на біостанції Харківського національного університету ім.Каразіна в Зміївському районі.

Тимко навіть не хотів залишати нору: його силою звідти витягли назовні зоологи станції, пише Укрінформ.

«За поведінкою бабака цього дня прийнято передбачати близькість весни. Судячи з нинішньої реакції Тимка, весна прийде не раніше, ніж через 6 тижнів, а в лютому ще будуть морози», - коментує факт начальник біостанції, доктор біологічних наук, професор Віктор Токарський.

Також Тимко передбачив «безвіз» для України: спочатку побіг до таблички з написом «Отримання безвізу через невизначений час», але потім двічі збігав до таблички «Безвізовий режим в 2017 році».

Тимко Другий - нащадок бабака Тимка Першого. Він почав передбачати погоду 2 лютого 2012 року. Тоді ж він зробив прогноз стосовно чемпіонату Європи з футболу, що в фіналі зустрінуться Україна і Польща.

День бабака 2 лютого відзначають на біостанції університету ім.Каразіна з 2004 року на зразок Дня бабака в штаті Пенсильванія (США), де бабака Філа свого часу назвали світовим синоптиком.

На біостанції хочуть увічнити образ бабака Тимка і встановити його скульптуру в Музеї природи університету ім.Каразіна або в парку ім.Горького.