Багачі із Росії купили у Трампа нерухомості майже на $100 млн

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Бізнес-імперія Дональда Трампа

Серед власників квартир немає представників найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна

Багаті росіяни активно скуповували в США нерухомість в будівлях, що належали Дональду Трампу. Не менш 63 осіб з російськими паспортами придбали в будівлях під брендом Трампа нерухомість на загальну суму не менш 98,4 млн доларів, повідомляє агентство Reuters.

Згідно з його розслідуванням, зробленому на підставі відкритих джерел, російські багатії купували в штаті Флорида квартири в семи висотних будівлях поліпшеного планування, побудованих в 2001-2011 роках, Трамп особисто затверджував зовнішній вигляд будівель і оглядав квартири, коли ті були готові до продажу.

У повідомленні Reuters наголошується, що ніяких свідчень протизаконних дій нинішнього президента США Трампа, його компанії, що займається нерухомістю, або його бізнес-партнерів виявлено не було, а серед власників квартир немає представників найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна.

У той же час вказується, що число російських власників нерухомості може бути більше, оскільки багатьма об'єктами нерухомості володіють товариства з обмеженою відповідальністю (LLC), що не вказують в документах імена реальних власників. Точна сума доходу Трампа від нерухомості у Флориді невідома.

Серед покупців - колишній топ-менеджер підвідомчого Міноборони РФ держагентства «Спецбуд» Олександр Юзвик, президент петербурзького банку «Вікінг» Андрій Устаєв, екс-депутат Державних зборів Башкирії Вадим Гатауллін і інші. Багато з покупців були бізнесменами, чиї інвестиції стосувалися в тому числі Канади, США та Росії, уточнюється в матеріалі агентства.

Джерело: DW