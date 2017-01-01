Багдад домовився з Анкарою про виведення військ з півночі Іраку
- Вчора, 18:36
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Туреччина виведе війська з території північніше МосулаІрак і Туреччина домовилися про виведення турецьких військ з військової бази на півночі країни біля населеного пункту Баашика. Про це заявив прем'єр-міністр Іраку Хейдар аль-Абаді, передає As Sumaria.
«Досягнута домовленість щодо вимоги Іраку щодо виведення турецьких військ з Баашики», - заявив аль-Абаді.
Нагадаємо, в грудні 2015 року Туреччина ввела війська на північ Іраку для боротьби проти бойовиків «Ісламської держави». Ірак розцінив даний акт як порушення суверенітету і одразу вимагав від Туреччини вивести війська зі своєї території. У таборі Баашика на півночі Іраку під контролем Туреччини проходили військову підготовку курдські добровольці, які брали участь у боротьбі проти ІДІЛ.
Нагадаємо, у Туреччині заявили про знищення 21 бойовика «Ісламської держави» у Сирії.