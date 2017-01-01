Бахматюк: Гонтарева – це друга загроза для української економіки після воєнної агресії

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Олег Бахматюк

Бахматюк очікує від нового глави Національного банку України конструктивної позиції щодо реструктуризації боргів компанії перед фінансовими структурами

Глава ради директорів найбільшого в Євразії агрохолдингу Ukrlandfarming, а також власник виведених з ринку банків VAB і «Фінансова ініціатива» Олег Бахматюк очікує від нового глави Національного банку України конструктивної позиції щодо реструктуризації боргів компанії перед фінансовими структурами, а також щодо повернення на ринок банку «Фінініціатіва» за рішенням суду. Про це Бахматюк повідомив в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ми сподіваємося, що у нового керівника Нацбанку не буде такої «особистої любові» до Бахматюка і він сяде за стіл переговорів з нами для того, щоб мати можливість повернути гроші за 5-7 років. Я сподіваюся, що мою компанію залишать в спокої і перейдуть до конкретних речей, які називаються логікою повернення коштів і збільшення українського виробництва», - сказав Бахматюк.

На його думку, підхід екс-глави НБУ Валерія Гонтаревої до бізнесу Ukrlandfarming, а також до афілійованих банків - це частина стратегії зі знищення банківської системи України.

«Валерія Гонтарева - це друга загроза для української економіки після воєнної агресії: вона знищила все, що можна, в банківській системі. І питання не в Бахматюку. В Україні знищена банківська подушка як така - хто зараз може кредитуватися? Україна перетворилися в базу поставки металу, кукурудзи, масла... ЄБРР і IFC кажуть, що економіка України буде зростати на 1-2% на рік. Але тоді щоб повернутися до рівня, який був при Януковичі, нам треба 17-18 років. Це повний провал. Ніхто не говорить, що не потрібно чистити організм від певних проблем. Але відрізати руки, ноги і робити тіло банківської системи безпорадним - це повна нісенітниця», - сказав глава Ukrlandfarming.

Він підтвердив, що готовий продовжити активні переговори про реструктуризацію боргів пов'язаних юросіб перед Нацбанком і Фондом гарантування вкладів, і звернутися з письмовим підтвердженням таких намірів до нового глави НБУ.

«Якщо ставити питання повернення коштів Нацбанку, треба усвідомлювати, що компанія Ukrlandfarming жива і три з половиною роки працює без залучення кредитів. Більш того, за останні три роки вона кредиторам заплатила більше $470 млн. Але ми працюємо весь цей час в умовах повної бойової готовності, тоді як нам потрібна нормальна спокійна атмосфера для того, щоб вести подальший діалог з усіма іншими кредиторами. Завдяки старанням пані Гонтаревої ці переговори йдуть дуже складно: люди втомилися від її токсичних заяв», - підкреслив підприємець.

Заяви Гонтаревої щодо банку «Фінансова ініціатива» Бахматюк пов'язав з судовими процесами, в яких банк представляє Фонд гарантування вкладів фізосіб.

«Зараз тривають судові процеси, Фонд гарантування бореться за те, що відібрав Нацбанк. Приблизно в 40-ка банках йдуть судові суперечки між Фондом гарантування і НБУ. Це «маячня божевільного»: одна держустанова виграла суд у іншої, а винен Бахматюк! Глава Нацбанку розповідає, що через мене держбюджет недоотримав кошти, оскільки в Гонтаревої Фонд гарантування вкладів виграв суд. Ми довели, що гроші не вкрали. Я, як власник, готовий нести відповідальність за банк, але Гонтарева, яка його вбила, ніякої відповідальності не несе», - сказав глава Ukrlandfarming.

«Я готовий платити і прошу реструктуризації на 7 років. Ставтеся до мене так само, як ви ставитеся до всіх інших. Коли в «Фінансовій ініціативі» сидів куратор, я не міг взяти $1 млн на дизпаливо, тому куратор блокував коррахунок. А Приватбанку Гонтарева дала можливість з ринку зняти депозити, наростити борги на 80 млрд грн», - додав Бахматюк.