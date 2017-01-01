Бахматюк планує прибуток Ukrlandfarming на рівні 10–15%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Бахматюк

Бахматюк задоволений, що агрохолдинг вижив в умовах війни

Глава ради директорів найбільшого в Євразії агрохолдингу Ukrlandfarming Олег Бахматюк прогнозує зростання EBITDA компанії на рівні 10–15% за підсумками 2017 року. Такий прогноз він озвучив в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«У 2017 році ми прогнозуємо зростання по EBITDA на 10–15%. Валовий показник залежить не від нас, а від світової кон'юнктури: компанія зараз сировинна на 80%, тому все залежить від світових цін, які, ми сподіваємося, трохи зростуть», – сказав Бахматюк.

При цьому він зазначив, що «Авангарду» (найбільший в Україні виробник і експортер яєць і яєчної продукції) буде важче, оскільки пташиний грип спотворив ситуацію з експортом українських яєць.

«Ви бачите, яка зараз ціна на яйця в Україні – 60 коп./шт. при собівартості 1,4 грн/шт. Уже почали нестися кури у населення, почалися цінові гойдалки – до жовтня настає період низьких цін на промислові яйця. Великдень виробники пройшли на рівні нижче собівартості. Ми думаємо, що відкриється Ізраїль та Ірак, але вони не можуть з'їсти багато. Експортна ціна на яйця зараз – $10-11 за ящик, це мізер. Ціни на українські яйця на 30% нижче ціни всіх інших світових країн-постачальників. Україна однозначно влітку вийде на рекордні обсяги експорту яєць, але ринок буде триматися внизу, тому що внутрішній попит не зростає», – прогнозує глава Ukrlandfarming.

Він також прокоментував фінансові підсумки 2016 року.

«В умовах війни я задоволений, що ми вижили. У 2015-2016 роках ми використовували тільки власні оборотні кошти. Я сподіваюся, що 2017 р. буде кращим. Так, я радий, що у мене є колектив, який може витримувати величезну кількість перевірок, кримінальних справ, переслідувань, піар-атак, але все має свою межу. Ми заплатили більше 2 млрд грн зарплати за 2016 р., 3 млрд грн податків до бюджету, 3 млрд грн орендної плати. Якщо Ukrlandfarming впаде, то люди як мінімум втратять роботу. Хтось на цьому заробить якісь дивіденди, але це не моя прерогатива. Якби я захотів, я міг би довести до банкрутства компанію три роки тому. Навіщо мені було банкам платити $470 млн?» – зазначив Бахматюк.

За словами голови ради директорів Ukrlandfarming, в 2016 році компанії довелося скоротити земельний банк – з 654 до 605 тис. га як за рахунок земель в Криму і зоні АТО, так і за рахунок процесів оптимізації. «Ми зараз стали більш вимогливими до якості землі. На Поліссі, наприклад, вирішили відмовитися в деяких регіонах від посіву, бо результат був би за врожаєм невисоким. Ще 10 тис. га просто віддали, бо вони не потрібні. Я волію вибирати найкраще, навіть взяти дорожчу оренду, але отримати при цьому хороший урожай», – наголосив підприємець.

На питання про дотації від держави Бахматюк відповів, що їх доля вкрай невелика. «Якісь 10 млн грн повинні були отримати, сподіваємося, що «Авангард» щось отримає. Але одночасно тваринництво вимиває щорічно 400–500 млн грн з компанії. У нас є два фактори, за якими ми тримаємо худобу: перший – це робочі місця і соціальна складова для наших пайовиків, другий – це робота з сільськими громадами, бо для них це важливий елемент нашого соціального життя. Держава, на жаль, цим не займається. Поки що ми дивимося, як буде працювати механізм за дотаціями», – сказав Бахматюк.