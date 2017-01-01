Балаклія: електропостачання мають відновити у неділю, газопостачання – до 30 березня

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Близько 40 житлових будинків у Балаклії підлягають капітальному ремонту

Експертні групи оцінюють масштаб пошкоджень будівель на території, яку розмінували після вибухів боєприпасів на артилерійських складах Міністерства оборони в місті Балаклія Харківської області.

Про це повідомила глава облдержадміністрації Юлія Світлична.

«За оцінкою наших експертів, близько 40 житлових будинків і об'єктів соціальної інфраструктури мають сильну ступінь руйнування і підлягають капітальному ремонту. Близько 100 об'єктів мають руйнування середнього ступеня», - зазначила Світлична.

За її словами, зараз в евакуаційних пунктах продовжують перебувати близько 1000 чоловік. Після того, як ДержНС закінчить розмінування території, де знаходяться будинки людей, їм нададуть необхідний транспорт. Тим, чиї будинки потребують тривалого відновлення, керівництво області обіцяє забезпечити тимчасовим житлом.

«Підготовлені місця в готелі в Балаклії, який може розмістити до 60 осіб, а також гуртожиток однієї з дитячих юнацьких спортивних шкіл, де зможуть проживати 30 осіб», - сказала Світлична.

Вона також повідомила, що в неділю буде повністю відновлено електропостачання Балаклії, у всіх довколишніх селах світло вже є. Відновити газопостачання планується до наступного четверга.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Зазначимо, на території військового арсеналу у Балаклії Харківської області станом на 21:00 суботи продовжують відбуватися поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності.

В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази.

25 березня було відновлено рух потягів до станції Балаклія.

Напередодні піротехніки очистили від боєприпасів чотири населені пункти біля Балаклії.

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

Як заявили в Міноборони, що пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.

Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.

Джерело: Українські новини