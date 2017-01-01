Балаклія повністю очищена від вибухівки

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Крім Балаклії рятувальники повністю розчистили ще дев'ять населенних пунктів

Піротехнічні розрахунки ДСНС очистили від вибухонебезпечних предметів територію Балаклії та дев'ять населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«Піротехнічними розрахунками ДСНС очищено від вибухонебезпечних предметів територію м. Балаклії та дев'ять населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації», - йдеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 165 чол. та 44 од. тех., у тому числі від ДСНС 17 чол. та 5 од. тех. Піротехніками ДСНС здійснюється чергування у цілодобовому режимі.

На місці події працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі з головою Балаклійської районної державної адміністрації Сергієм Масельським.

Як повідомлялося, 23 березня у м. Балаклії на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу. За інформацією Міністерства охорони здоров'я загинула 1 особа та постраждало 3 особи, яких госпіталізовано з травмами різних ступенів важкості.