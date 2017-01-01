Балаклію від мародерства захищають 600 правоохоронців

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Балаклія

У населеному пункті функціонують 16 поліцейських постів

Через вибухи на складах боєприпасів у Балаклії на Харківщині безпеку жителів і порядок у місті наразі забезпечують близько 600 правоохоронців - 300 поліцейських і 300 бійців Нацгвардії.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Правоохоронці посилено патрулюють місто для того, аби не допустити випадків мародерства.

Зазначається, що у Балаклії функціонують 16 поліцейських постів, які забезпечують виїзд громадян з міста і перекривають рух на в'їзд у місто.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

В четвер ввечері інтенсивність вибухів на арсеналі зменшилася.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині

