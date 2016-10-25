  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Чим займається Балога в Раді. Оприлюднене фото

    • Сьогодні, 09:26
    • Розсилка
    Листування Віктора Балоги
    Листування Віктора Балоги

    Балогу просять посприяти у виділенні земельної ділянки в Буковелі

    Народний депутат Віктор Балога (позафракційний) під час засідань Верховної Ради займається вирішенням питання про виділення земельної ділянки в Буковелі. Відповідну переписку Балоги зафіксував у парламенті фотограф Ян Доброносов. На своїй сторінці в Facebook він оприлюднив фотографії.

    Так, до Балоги з листом на електронну пошту звернувся громадянин Йовдій. Він повідомив нардепу, що його свати хочуть придбати земельну ділянку в Буковелі с. Паляниця. Однак для купівлі необхідна довідка від голови села, що дана ділянка вільна від забудови. Але, яка сказано в листі, голова села не дає довідки без дозволу колишнього власника Буковелі, народного депутата Олександра Шевченка.

    Відтак, Йовдій просить Балогу переговорити з Шевченком для вирішення цього питання.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Чим займається Балога в Раді. Оприлюднене фото
    Чим займається Балога в Раді. Оприлюднене фото
    Чим займається Балога в Раді. Оприлюднене фото

    Читайте також
    Віктор Балога
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ