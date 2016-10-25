Чим займається Балога в Раді. Оприлюднене фото

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Листування Віктора Балоги

Балогу просять посприяти у виділенні земельної ділянки в Буковелі

Народний депутат Віктор Балога (позафракційний) під час засідань Верховної Ради займається вирішенням питання про виділення земельної ділянки в Буковелі. Відповідну переписку Балоги зафіксував у парламенті фотограф Ян Доброносов. На своїй сторінці в Facebook він оприлюднив фотографії.

Так, до Балоги з листом на електронну пошту звернувся громадянин Йовдій. Він повідомив нардепу, що його свати хочуть придбати земельну ділянку в Буковелі с. Паляниця. Однак для купівлі необхідна довідка від голови села, що дана ділянка вільна від забудови. Але, яка сказано в листі, голова села не дає довідки без дозволу колишнього власника Буковелі, народного депутата Олександра Шевченка.

Відтак, Йовдій просить Балогу переговорити з Шевченком для вирішення цього питання.