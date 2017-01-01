Банки посилять контроль за діями своїх клієнтів з 12 червня

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Фото: REUTERS

Несумлінних банкірів обіцяють карати великими штрафами

Від 12 червня українські банки стануть ретельніше перевіряти своїх клієнтів, повідомляє ТСН.ua.

Згідно з новою постановою Нацбанку, обов'язковим перевіркам в Україні будуть підпадати не лише операції фізичних осіб на суму понад 150 тисяч гривень, а й перерахунки іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, іноземних організацій та компаній на суму до 50 тисяч доларів.

Несумлінних банкірів, які проігнорують нові правила контролю, у Нацбанку обіцяють карати великими штрафами.

Раніше повідомлялося, що Національний банк послабив низку адміністративних обмежень на валютному ринку.

Зокрема, Національний банк скасував тимчасову норму, згідно з якою скорочувався максимальний строк для розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів до 120 днів. Відтепер максимальний строк розрахунків становитиме 180 днів, як це визначено відповідним законом.

Крім того Нацбанк знизив облікову ставку до 12,5% річних.

Також стало відомо, що Нацбанк уже друкує купюри номіналом 1000 грн.