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    Банки посилять контроль за діями своїх клієнтів з 12 червня

    • Сьогодні, 13:13
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    Фото:&nbsp;REUTERS <p></p>
    Фото: REUTERS

    Несумлінних банкірів обіцяють карати великими штрафами

    Від 12 червня українські банки стануть ретельніше перевіряти своїх клієнтів, повідомляє ТСН.ua.

    Згідно з новою постановою Нацбанку, обов'язковим перевіркам в Україні будуть підпадати не лише операції фізичних осіб на суму понад 150 тисяч гривень, а й перерахунки іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, іноземних організацій та компаній на суму до 50 тисяч доларів.

    Несумлінних банкірів, які проігнорують нові правила контролю, у Нацбанку обіцяють карати великими штрафами.

    Раніше повідомлялося, що Національний банк послабив низку адміністративних обмежень на валютному ринку.

    Зокрема, Національний банк скасував тимчасову норму, згідно з якою скорочувався максимальний строк для розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів до 120 днів. Відтепер максимальний строк розрахунків становитиме 180 днів, як це визначено відповідним законом.

    Крім того Нацбанк знизив облікову ставку до 12,5% річних.

    Також стало відомо, що Нацбанк уже друкує купюри номіналом 1000 грн.

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