«Батьківщина» не хоче брати участь в групі щодо змін закону про е-декларування

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Сергій Власенко, народний депутат

«Батьківщина» буде голосувати за скасування скандальних правок до закону

Фракція «Батьківщина» не збирається брати участь у робочій групі напрацювання змін до закону «Про запобігання корупції», створення якої ініціював президент Петро Порошенко після підписання ним скандальних правок, які зобов’язують подавати електронні декларації активістів антикорупційних громадських організацій. Про це заявив в коментарі «Главкому» народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко.

«Порошенко сам створив цю проблему, а тепер хоче показати себе добрим царем, – обурюється соратник Юлії Тимошенко. – Ми з самого початку, були проти цих норм і будемо голосувати за їх скасування, але допомагати президенту своєю участю в цьому фарсі не будемо».

Максим Бурбак голова фракції «Народний фронт», яка і ініціювала сумнівні правки, запевнив «Главком», що вони готові долучитися до роботи і назвав прізвища трійки депутатів, яких можуть делегувати до групи: Ігор Алексєєв, Леонід Ємець та Андрій Помазанов.

Нагадаємо, Порошенко наприкінці березня підписав скандальні правки до закону «Про запобігання корупції», які зобов’язують подавати електронні декларації активістів антикорупційних громадських організацій. Перед цим президент зустрівся з членами цих організацій та пояснив їм, чому вчинить саме так. Аби збити напругу, президент пообіцяв ініціювати створення робочої групи з напрацювання змін до закону. Глава держави делегує в цю робочу групу своїх представників, зокрема заступника голови Адміністрації президента Дмитра Шимківа, і закликає представників громадськості долучитися до роботи. Сам Блок Порошенка своїх трьох представників уже висунув – ними стали депутати Сергій Алексєєв, Олексій Мушак та Тетяна Ричкова.

Читайте більше в матеріалі Новації е-декларування. Порошенко створив проблему, а тепер «героїчно» її вирішує