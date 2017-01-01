«Батьківщина» не підтримає виключення Савченко з оборонного комітету

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Надія Савченко

Ігор Луценко заявив, що постанова про виключення Надії Савченко зі складу Комітету з питань нацбезпеки і оборони суперечить регламенту Ради

Фракція «Батьківщина» не підтримає постанову про виключення нардепа Надії Савченко з Комітету з питань національної безпеки і оборони, оскільки вона суперечить нормам закону про регламент парламенту. Про це в ефірі Еспресо.TV заявив нардеп від «Батьківщини» Ігор Луценко.

«Справа не в Савченко, а в тому поданні, яке ініційоване колегою Вінником», – заявив він.

Луценко зазначив, що виключати депутата з комітету Ради поза його волею – це поза регламентом.

«Ось немає такої норми, яка передбачає заборону праці депутата в комітеті. Навпаки, їх туди обирають, щоб вони там працювали. Я за те, щоб у нас був універсальний підхід. Якщо певні депутати допускають певну поведінку, дію чи бездіяльність, тоді системно застосовувати до них санкції», – сказав Луценко.

Він додав, що це питання треба вирішити, внісши зміни до закону про регламент Ради. «І тоді виключаємо весь Опоблок з парламенту разом із Надією Савченко», – заявив Луценко.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони проголосував за виключення народного депутата Надії Савченко зі свого складу. Підставою для виключення Надії Савченко зі складу комітету стало заслуховування доповіді співробітників Служби безпеки України про її зв’язки з ватажками «ЛДНР».

Згодом Надія Савченко заявила, що має намір і надалі працювати в Комітеті з національної безпеки та оборони попри голосування про її виключення.