  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Батьківщина» не підтримає виключення Савченко з оборонного комітету

    • Сьогодні, 13:05
    • Розсилка
    Надія Савченко
    Надія Савченко

    Ігор Луценко заявив, що постанова про виключення Надії Савченко зі складу Комітету з питань нацбезпеки і оборони суперечить регламенту Ради

    Фракція «Батьківщина» не підтримає постанову про виключення нардепа Надії Савченко з Комітету з питань національної безпеки і оборони, оскільки вона суперечить нормам закону про регламент парламенту. Про це в ефірі Еспресо.TV заявив нардеп від «Батьківщини» Ігор Луценко.

    «Справа не в Савченко, а в тому поданні, яке ініційоване колегою Вінником», – заявив він.

    Луценко зазначив, що виключати депутата з комітету Ради поза його волею – це поза регламентом.

    Читайте також

    «Ось немає такої норми, яка передбачає заборону праці депутата в комітеті. Навпаки, їх туди обирають, щоб вони там працювали. Я за те, щоб у нас був універсальний підхід. Якщо певні депутати допускають певну поведінку, дію чи бездіяльність, тоді системно застосовувати до них санкції», – сказав Луценко.

    Він додав, що це питання треба вирішити, внісши зміни до закону про регламент Ради. «І тоді виключаємо весь Опоблок з парламенту разом із Надією Савченко», – заявив Луценко.

    Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони проголосував за виключення народного депутата Надії Савченко зі свого складу. Підставою для виключення Надії Савченко зі складу комітету стало заслуховування доповіді співробітників Служби безпеки України про її зв’язки з ватажками «ЛДНР».

    Згодом Надія Савченко заявила, що має намір і надалі працювати в Комітеті з національної безпеки та оборони попри голосування про її виключення.

    Читайте також
    Надія Савченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ