«Батьківщина» у суботу проведе з'їзд
- Сьогодні, 15:05
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На порядку денному - місцеві вибори 30 квітня
Партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» збирає з'їзд на суботу, 25 березня.
Про це повідомив заступник голови парламентської фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв.
«Скликається з'їзд партії для участі у виборах», - сказав він.
Соболєв пояснив, що мова йде про місцеві вибори, призначені на 30 квітня.
Раніше свої з'їзди з аналогічним порядком денним провела партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність».