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    «Батьківщина» у суботу проведе з'їзд

    • Сьогодні, 15:05
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    На порядку денному - місцеві вибори 30 квітня

    Партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» збирає з'їзд на суботу, 25 березня.

    Про це повідомив заступник голови парламентської фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв.

    «Скликається з'їзд партії для участі у виборах», - сказав він.

    Соболєв пояснив, що мова йде про місцеві вибори, призначені на 30 квітня.

    Раніше свої з'їзди з аналогічним порядком денним провела партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

     

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