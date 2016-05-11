«Батьківщина» зберігає свої гроші у банку, який Гонтарева назвала «найбруднішим»

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Найбільшу суму коштів політсила тримає в банку, який звинувачували у шахрайстві

«Батьківщина» тримає кошти партії у чотирьох українських банках. Проте найбільша сума фінансів політсили зберігається у банку, який звинувачували у шахрайстві. Про це повідомляється у дослідженні центру «Ейдос».

Найбільша сума коштів – 180 тис. грн. – лежить у банку «Велес», який належить екс-депутату від «Батьківщини» Костянтину Бондарєву. Цей банк перебував у стані ліквідації за шахрайські дії, але у листопаді суд відновив його діяльність. У своїх виступах голова НБУ Валерія Гонтарева назвала «Велес» «найбруднішим банком з відмивання коштів».

Зазначимо, що у Мегабанку Віктора Субботіна партія тримала лише 14 тис. 825 грн, а у державному Укргазбанку взагалі не залишалось коштів. На рахунках Фідобанку, який також перебуває у стані ліквідації, лежала 131 гривня.

Нагадаємо, згідно зі звітом партії «Батьківщина» у 2016 році з понад 6 мільйонів доходів, які партія отримала у 2016 році, 5,78 млн грн було внесено на її рахунки як благодійні внески.

Детальніше читайте: «З миру по нитці – Тимошенко сорочка. Хто і як фінансує «Батьківщину» (ДОСЛІДЖЕННЯ)»