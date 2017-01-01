Батюшка московської церкви чіпляв у Києві «георгіївські стрічки» (відео)

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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Священнослужитель московської церкви кріпить «георгіївську стрічку» на портрет

Це викликало обурення у представників націоналістичних організацій

Біля Меморіалу вічної слави в Києві священнослужитель Української православної церкви московського патріархату кріпив «георгіївські стрічки» на портрети загиблих учасників Другої світової війни, які тримали учасники акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» (аналог російської акції «Безсмертний полк»).

Як повідомляє кореспондент «Главкома», це викликало обурення у представників націоналістичних організацій. Між націоналістами та учасниками акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».

У ситуацію втрутилася поліція.

Раніше київська поліція повідомила про затримання чоловіка, учасника акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» у центрі міста, який намагався розгорнути банер із фоном кольорів «георгіївської стрічки».

Крім того, поліція із посиланням на лікарів повідомила про поранення одного правоохоронця. Це сталося тоді, коли активісти із заблокованого офісу ОУН кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».