Байден запідозрив Трампа у божевіллі і порадив подорослішати

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Джо Байден

Байден занепокоєний небажанням Трампа дослухатися до думки розвідки і спецслужб США

Віце-президент США Джо Байден заявив, що у нього викликає занепокоєння небажання обраного президента Дональда Трампа дослухатися до думки розвідки і спецслужб і порадив Трампу «подорослішати». Про це він сказав в інтерв'ю PBS.

Байден заявив, що не вірити заявам про втручання росіян в президентські вибори з боку Трампа - «повне безумство».

«Для президента не вірити, не бути готовим прислухатися до багатьох служб розвідки, від військової розвідки до ЦРУ - абсолютне божевілля», - сказав віце-президент.

«Сама думка про те, що ти можеш знати більше, ніж розвідка... Це як говорити, що ти знаєш фізику краще свого вчителя. «Я не читав книгу, я просто краще знаю», - продовжив критику Трампа Байден.

Він порадив Трампу «подорослішати».

«Настав час. Ти - президент. Настав час щось робити. Покажи нам, на що ти здатний», - заявив Байден у відповідь на питання про випади Трампа в Twitter.

Резюмуючи, Байден все ж назвав обраного президента «хорошою людиною».

Раніше в четвер у Конгресі, в комітеті у справах силових структур Сенату, відбулося слухання, присвячене кіберзагрозам для США, головно з боку Росії, в першу чергу під час кампанії до виборів президента США минулого року. Це був перший із низки запланованих конгресових заходів, що мають на меті з’ясувати обсяги, наміри й цілі керованого владою Росії втручання в комп’ютерні системи й електронне листування політичних організацій у США, про тверді докази якого заявляють американські спецслужби.

Як мовиться в оприлюдненій на слуханні спільній доповіді низки американських спецслужб, Росія становить значну кіберзагрозу для військової, дипломатичної, торговельної і життєво важливої інфраструктури США, і Кремль став на значно агресивнішу позицію у своїх кібернападах, взявши за ціль урядові організації, недержавні аналітичні установи, політичні організації і бізнес-корпорації.

При цьому, мовиться в доповіді, тільки найвищі представники керівництва Росії могли дати дозвіл на кібернапади, які, на переконання Вашингтона, мали на меті втручання в американський виборчий процес, – на недавнє викрадення даних, що стосувалися виборів, і на їхнє оприлюднення.

На слуханні чільний представник американської розвідки заявив, що кібервтручання Росії у виборчий процес у США було безпрецедентним. Як сказав директор національної розвідки США Джеймз Клаппер, «не думаю, що ми будь-коли мали справу з більш агресивним і прямим зусиллям із метою втрутитися в наші виборчі процеси, ніж цього разу». За його словами, кібернапади були лише одним із аспектів втручання Росії в американський виборчий процес – серед багатьох інших були класична пропаганда, дезінформація чи фальшиві новини.

Як повідомлялося, державний секретар США Джон Керрі заявив, що погоджується з даними розвідки про причетність найвищого керівництва Росії до кібернападів під час президентської кампанії.

Джерело: Еспресо ТВ