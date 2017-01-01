Зустріч Байдена з Гройсманом проходить у закритому режимі

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Володимир Гройсман і Джозеф Байден

Для журналістів була відкрита лише протокольна зустріч

У Кабінеті міністрів України відбувається зустріч української делегації на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом з делегацією США, яку очолює віце-президент Джо Байден.

Зустріч проходить у закритому режимі. На зустрічі з української сторони присутні віце-прем'єр Степан Кубів, міністр фінансів Олександр Данилюк та інші українські чиновники. Для журналістів була відкрита лише протокольна зустріч, рукостискання. Перед цим Байден і Гройсман зустрілися «тет-а-тет», вони спілкувалися 20 хвилин, повідомляє «112 Україна».

На 9:00 запланована зустріч Байдена з президентом Петром Порошенком. Після зустрічі відбудеться підхід до преси.