Бджолиний рій паралізував центр Лондона

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Бджоли у Лондоні

В цей час у комах неактивний період, тому вони були спокійні і не становили для людей небезпеки

На Грінвіч-стріт у центрі Лондона було паралізовано рух транспорту в годину пік через величезний бджолиний рій.

Відео інциденту з'явилося в Youtube.

Згодом, як повідомляють ЗМІ, проблему усунули.

На допомогу жителян британської столиці приїхав місцевий пасічник на ім'я Філ Кларксон. Він встановив на даху своєї машини мобільний вулик і слухняні бджоли жваво перебралися у нього. Чоловік припустив, що швидше за все комахи прилетіли з довколишнього Грінвіч-парку.

Також Кларксон розповів, що в цей час у комах неактивний період, тому вони дуже спокійні і не становлять для людей небезпеки.

В результаті незвичайної події ніхто не постраждав.