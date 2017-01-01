Бджолиний рій паралізував центр Лондона
- Сьогодні, 23:40
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Бджоли у Лондоні
В цей час у комах неактивний період, тому вони були спокійні і не становили для людей небезпеки
На Грінвіч-стріт у центрі Лондона було паралізовано рух транспорту в годину пік через величезний бджолиний рій.
Відео інциденту з'явилося в Youtube.
Згодом, як повідомляють ЗМІ, проблему усунули.
На допомогу жителян британської столиці приїхав місцевий пасічник на ім'я Філ Кларксон. Він встановив на даху своєї машини мобільний вулик і слухняні бджоли жваво перебралися у нього. Чоловік припустив, що швидше за все комахи прилетіли з довколишнього Грінвіч-парку.
Також Кларксон розповів, що в цей час у комах неактивний період, тому вони дуже спокійні і не становлять для людей небезпеки.
В результаті незвичайної події ніхто не постраждав.