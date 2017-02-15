Bellingcat назвала ймовірного відповідального за катастрофу MH17 на Донбасі

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Перевезення ракетного комплексу «Бук», який збив пасажирський лайнер, контролював відставний російський генерал Дубінський

Міжнародна дослідницько-журналістська група Bellingcat встановила особу бойовика, який є ймовірним відповідальним за катастрофу малазійського лайнера MH17 на Донбасі влітку 2014 року.

Відповідну доповідь опубліковано на сайті Bellingcat.

Повідомляється, що перевезення ракетного комплексу «Бук», який збив пасажирський лайнер, контролював відставний російський генерал Сєргєй Дубінський.

Дубінський раніше був відомий під прізвиськом «Похмурий».

У доповіді крім того зазначається, що до перевезення «Бука» також причетні й службовці 69-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення збройних сил Росії. Відповідних висновків дослідники дійшли після вивчення фотографій, зроблених в соцмережах військових в Ростовській області під час транспортування установки.

Раніше повідомлялося, що розслідування щодо «Боїнга» МН17 можуть завершити навесні 2017 року.

«Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, рейс Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На його борту знаходилися 298 осіб, всі вони загинули. З них - 192 підданих Нідерландів (один мав і громадянство США), 44 громадянина Малайзії, серед яких 15 членів екіпажу, 27 громадян Австралії, 12 - Індонезії, 10 - Великобританії (один мав і громадянство ПАР), четверо німців і четверо бельгійців, троє філіппінців, один громадянин Канади і один - Нової Зеландії.

Комісія Ради безпеки Нідерландів, яка займалася розслідуванням причин катастрофи лайнера, 13 жовтня 2015 року опублікувала доповідь, в якій говориться, що літак був збитий ракетою класу «земля – повітря», випущеної із ЗРК «Бук».