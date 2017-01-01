Bellingcat виявила важку військову техніку бойовиків під Луганськом

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На супутникових знімках в цій області на об'єкті видно танки і буксирувані гаубиці

Міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat проаналізувала повідомлення в Twitter користувача @GirkinGirkin, на якому зображена бронетехніка, включаючи танки.

Користувач стверджує, що фотографії були завантажені 16 березня 2017 року біля селища Бугаївка Луганській області, що знаходиться на окупованій бойовиками «ЛНР» території.





На підставі аналізу супутникових знімків від Digital Globe, зроблених в середу, 15 березня, в Bellingcat підтвердили, що російсько-сепаратистські сили в даний час тримають десятки одиниць важкої військової техніки поблизу Бугаївки.

Населений пункт знаходиться на південь від Алчевська і приблизно в 40 км на захід-північний захід від Луганська. Найближчі українські позиції приблизно знаходяться приблизно в 35 км на північ і на захід від табору. А відстань до контрольованої Києвом Попасній становить близько 43 км.

Відзначається, що Бугаївка та її околиці знаходяться в межах узгодженої Мінськими домовленостями лінії відведення важкої військової техніки, а наявність танків на її території є порушенням угоди.

На думку розслідувачів, влітку 2015 року на цьому місці був створений військовий навчальний центр, оскільки 4 червня на цій території не було ніяких ознак військових, а 20 липня 2015 року з'явилися сліди, що вказують на інтенсивне використання і наявність військової техніки.

На супутникових знімках в цій області на об'єкті видно танки і буксирувані гаубиці. Про наявність військової техніки в цьому районі також неодноразово повідомляли спостерігачі ОБСЄ (у доповідях від 1 грудня 2015 року, 11 листопада 2016 року, 5 січня 2017 року та 9 березня 2017 року).

Змінне число спостерігається техніки у звітах ОБСЄ вказує на постійне присутність однієї і тієї ж техніки в цьому районі. При цьому у звітах ОБСЄ зазначено, що тільки присутність гаубиць під Бугаївкою розглядається як «порушення лінії відведення», в той час як наявність танків класифікуються як «зброю за межами лінії відводу, але не на місці дислокації».

Автор доповіді зазначає, що останні супутникові знімки від Digital Globe говорять про продовження використання об'єкта, а також вірогідне порушення угоди про відвід важких озброєнь. За його оцінкою, більше 30 одиниць досліджуваної техніки – це танки. Ще близько 20 об'єктів, ймовірно, є гаубицями D30, присутність яких є порушенням узгоджених ліній відведення артилерії.

Танки в районі Бугаївки документуються аж до останньої супутникової зйомки, зробленої 15 березня 2017 року.