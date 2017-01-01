Бен Аффлек розповів про проходження курсу лікування від алкоголізму

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Аффлек заявив, що «хоче прожити своє життя в повному обсязі і бути кращим батьком»

Голлівудський актор і режисер Бен Аффлек зізнався, що він пройшов курс лікування алкогольної залежності.

«Я завершив курс лікування алкогольної залежності, це те, з чим я боровся в минулому і чому буду продовжувати протистояти», - написав актор на своїй сторінці в фейсбуці.

Крім цього Аффлек додав, що він «хоче прожити своє життя в повному обсязі і бути кращим батьком».

За його словами, це був перший крок на шляху до повного одужання.