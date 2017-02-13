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    Бердимухамедов втретє став президентом Туркменістану

    • Сьогодні, 08:20
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    Гурбангули Бердимухамедов&nbsp;
    Гурбангули Бердимухамедов 

    Гурбангули Бердимухамедов набрав 97,69% голосів виборців, оголосила ЦВК

    Чинний глава Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов переобраний президентом республіки на третій термін. Він набрав 97,69% голосів. Про це заявив у понеділок, 13 лютого, голова ЦВК країни, повідомляє РИА Новости.

    Раніше Центральна комісія з проведення виборів і референдумів в Туркменістані повідомила, що підсумкова явка на виборах президента країни, які пройшли в неділю, склала 97,27% виборців.

    На пост президента, крім Бердимухамедова, претендували ще вісім кандидатів.

    Всього на виборах президента Туркменістану працювало 2587 виборчих дільниць, з них 39 - за кордоном.

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