Бердимухамедов втретє став президентом Туркменістану
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Гурбангули Бердимухамедов
Гурбангули Бердимухамедов набрав 97,69% голосів виборців, оголосила ЦВК
Чинний глава Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов переобраний президентом республіки на третій термін. Він набрав 97,69% голосів. Про це заявив у понеділок, 13 лютого, голова ЦВК країни, повідомляє РИА Новости.
Раніше Центральна комісія з проведення виборів і референдумів в Туркменістані повідомила, що підсумкова явка на виборах президента країни, які пройшли в неділю, склала 97,27% виборців.
На пост президента, крім Бердимухамедова, претендували ще вісім кандидатів.
Всього на виборах президента Туркменістану працювало 2587 виборчих дільниць, з них 39 - за кордоном.