Берлін, Париж та Рим відмовилися від нових перемовин з Трампом по клімату

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Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер ФРН Ангела Меркель

Європейські лідери впевнені, що Паризьку угоду не можна переузгодити

Німеччина, Франція та Італія випустили спільну заяву, в якій фактично відмовилися від пропозиції президента США Дональда Трампа провести нові переговори по Паризькій кліматичній угоді.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Ми вважаємо, що той імпульс, який був даний в Парижі в грудні 2015 року, є незворотнім, і ми твердо впевнені, що Паризьку угоду не можна переузгодити заново, оскільки це критично важливий інструмент для нашої планети, наших суспільств і економік», - йдеться в заяві канцлера ФРН Ангели Меркель, прем'єр-міністра Італії Паоло Джентілоні і президента Франції Еммануеля Макрона.

Як повідомляв «Главком», Дональд Трамп підтвердив вихід США з Паризької кліматичної угоди. Своє рішення він пояснив тим, що виконання цієї угоди, «укладеної попередньою адміністрацією» призведе до скорочення американського виробництва.

Водночас, він підкреслив, що американська сторона паралельно розпочне переговори про поновлення членства в Паризькій чи абсолютно новій угоді на умовах, «які є справедливими для Сполучених Штатів».

Одним з перших відмовився переглядати кліматичну угоду заради США президент Франції Макрон.

Світові лідери вже різко відреагували на рішення Трампа щодо виходу з кліматичної угоди.