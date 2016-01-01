Без аукціонів: бізнесмен, пов’язаний з Аваковим, заволодів родовищами газу на Полтавщині

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Фірма «Ангро Інвест» через суд отримала спецдозволи на користування родовищами, обминувши аукціони

Фірма «Ангро Інвест» отримала спецдозволи на користування родовищами газу та нафти у Полтавській області на 20 років. Компанія оминула аукціони завдяки втручанню Окружного адміністративного суду Києва.

Ще у березні фірма звернулася у Держгеонадра із проханням без аукціонів видати їй на 20 років спецдозволи на користування 4 площами для геологічного вивчення та промислової розробки нафти і газу у Полтавській області. Компанія аргументувала тим, що вона є орендарем цілісного майнового комплексу на цих родовищах і тому має на них право без аукціону. Проте Держгеонадра повернули ТОВ «Ангро Інвест» заявки, пояснивши, що фірма не вказала свої потужності та не надала копії документів про право власності на цілісно-майновий комплекс. «Ангро Інвест» внесла правки і повторно подала документи, але їх знову повернули із зауваженнями. Одне з них було про те, що вказаний фірмою майновий комплекс перебував поза межами бажаного родовища.

Після цього ТОВ «Ангро Інвест» звернулося до суду.

Суд під головування судді Руслана Арсірія вирішив, що Держслужба при повторному розгляді заявки фірми не мала права вказувати на нові недоліки, а лише перевірити, чи були виправлені попередні помилки. Також суд вирішив, що відсутність цілісно-майнового комплексу на родовищі не може бути причиною відмови підприємству в наданні дозволу. Адже це орендоване майно «фізично не прив’язане до свердловини, а може використовуватися по всій Україні».

Тому суд вирішив, що рішення Держгеонадр про відмову «Ангро Інвест» було прийнято з порушенням принципів дій державного апарату, чиновники зловживали своїм правом при вирішенні даного питання. Тож суд зобов’язав Держгеонадра видати на 20 років фірмі спецдозволи на родовища нафти і газу в Полтавській області.

Минулого року Полтавська облрада погодила отримання «Ангро Інвест» спецдозволів на родовища нафти і газу. Держгеонадра заявляли тоді, що замість майна фірма вказала орендовані у державної компанії «Надра України» непрацюючі свердловини.

Зазначимо, що директором та співзасновником «Ангро Інвест» є Роман Дружбін. Це колишній бізнес-партнер по ТОВ «Центральна нафтогазотранспортна компанія» Олександра Павлюченка, якого в ЗМІ називають кримінальним «авторитетом» на призвісько Саша Браслет.

Сьогодні Павлюченко є помічником нардепа з «Народного фронту» Ігоря Котвицького, який, у свою чергу, є давнім бізнес-соратником міністра МВС Арсена Авакова.

Раніше інша фірма, яку заснував Дружбін зі своїми бізнес-партнерами – ТОВ «Атомні енергетичні системи України», – отримала через суд спецдозволи на видобуток урану на Миколаївщині. Нині фірма переписана ТОВ «Ю-Тек Енерджи», яке зареєстроване в штаті Делавер, що є внутрішнім офшором США.

Держгеонадра наразі судяться з іншою фірмою, заснованою Дружбіним та його партнерами – ТОВ «Українські рідкісні метали». Раніше Кіровоградська облрада узгодила їй дозволи на роботу на найбільшому в Європі родовищі літію.

Нагадаємо, минулого року засновані Дружбіним фірми отримали спецдозволи від Держгеонадр та узгодження обласних рад на видобуток копалин на низці цінних родовищ.

Джерело: Наші гроші