Без даху над головою: на Одещині через танення снігу руйнуються будинки

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Жителі села Новосільське показали, як негода зруйнувала їх домівки

У селі Новосільському на Одещині через танення снігу руйнуються житлові будинки і господарські будівлі. Про це розповів житель села В'ячеслав Панагія.

За його словами, під час недавньої відлиги в селі піднявся рівень ґрунтових вод. Два дні тому, коли стукнув мороз, це призвело до здуття грунту (при замерзанні вода розширюється), і фундаменти сільських хат почали давати тріщини.

Деякі будинки, побудовані з саману (суміш глини з соломою) півстоліття тому, обрушилися.

«Я залишився без даху над головою, сусіди теж. В городах стоїть вода. Влада абсолютно байдужа до наших бід. Приїхав голова сільради, але навіть з машини не вийшов. Ніхто не пропонує допомогу. Жити ніде», - поскаржився В'ячеслав.

Нагадаємо, через негоду без світла залишилось 54 населених пункти Одещини.