Без світла залишаються вісім населених пунктів на Одещині

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Ремонт лінії електропередач

Бригади обленерго продовжують роботи з відновлювання електропостачання

За добу аварійні бригади обленерго відновлено електропостачання 14 населених пунктів у двох областях, а саме: у Одеській – 8 н.п. та Дніпропетровській - 6 н.п., які були знеструмлені протягом 18-21 квітня. Станом на 7 год. 25 квітня залишаються знеструмленими 8 населених пунктів у Одеській області. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Протягом 24 квітня аварійними бригадами обленерго відновлено електропостачання 14 населених пунктів у двох областях, а саме: у Одеській – 8 н.п. та Дніпропетровській - 6 н.п., які були знеструмлені протягом 18-21 квітня. Станом на 7 год. 25 квітня залишаються знеструмленими 8 населених пунктів у Одеській області», - йдеться в повідомленні.

Бригади обленерго продовжують роботи з відновлювання електропостачання.

Нагадаємо, що внаслідок погіршення погодних умов (дощів з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та поривів вітру до 15-20 м/с) через спрацювання систем захисту та обриви ліній електропередач кілька сотень населених пунктів в Україні залишилися без світла.

Раніше генеральний директор українського підприємства «Луганське енергетичне об'єднання» (ЛЕО) Володимир Грицай заявляв, що, за рішенням Мінпаливенерго України ЛЕО з 00.00 25 квітня припинить поставки електроенергії в «ЛНР».

Нагадаємо, станом на 23 квітня у прифронтовому місті Авдіївка Донецької області відновлено централізоване електропостачання. На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання було відновлено напередодні, вода до населення подається у звичайному режимі.

Тимчасово окупований Луганськ залишився без електропостачання.