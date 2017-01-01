  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Без світла залишилось 54 населених пункти Одещини

    • Сьогодні, 11:20
    • Розсилка

    Білгород-Дністровський, Затока і Овідіополь частково залишилися без світла через негоду

    Внаслідок несприятливих погодних умов у кількох районах області немає електропостачання.

    Як повідомляється на сайті «Одесаобленерго», найбільше аварійних відключень у Білгород-Дністровському районі (13 відключень). Частково без світла залишився сам райцентр, селища Затока, Старокозаче, Широке, Олексіївка.

    Читайте також

    В Овідіопольському районі електрики частково немає в самому райцентрі, в Роксоланах, Дальнику, Молодіжному, Великодолинському, Йосипівці.

    У Саратському районі області – 11 аварійних відключень, у Татарбунарському – сім.

    У деяких будинках світла немає з учорашнього ранку. У більшості випадків аварію обіцяють усунути сьогодні ближче до вечора.

    За даними прес-служби ДСНС, станом на 9-ту ранку без світла залишилося 54 населених пункти в області.

    Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, рух транспорту обмежили у п’яти областях України через снігопади.

    Джерело: Думская
    Читайте також
    Одещина електроенергія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ