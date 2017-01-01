Без світла залишилось 54 населених пункти Одещини
- Сьогодні, 11:20
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Білгород-Дністровський, Затока і Овідіополь частково залишилися без світла через негоду
Внаслідок несприятливих погодних умов у кількох районах області немає електропостачання.
Як повідомляється на сайті «Одесаобленерго», найбільше аварійних відключень у Білгород-Дністровському районі (13 відключень). Частково без світла залишився сам райцентр, селища Затока, Старокозаче, Широке, Олексіївка.
В Овідіопольському районі електрики частково немає в самому райцентрі, в Роксоланах, Дальнику, Молодіжному, Великодолинському, Йосипівці.
У Саратському районі області – 11 аварійних відключень, у Татарбунарському – сім.
У деяких будинках світла немає з учорашнього ранку. У більшості випадків аварію обіцяють усунути сьогодні ближче до вечора.
За даними прес-служби ДСНС, станом на 9-ту ранку без світла залишилося 54 населених пункти в області.
Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, рух транспорту обмежили у п’яти областях України через снігопади.