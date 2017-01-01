Безхатченко, який рятував поранених після теракту у Манчестері, отримав житло, гроші і роботу

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Безхатченко Стівен Джонс став героєм

Користувачі соцмереж організували краудфандінг і зібрали для Джонса 85 тис. доларів

Стівен Джонс, безхатченко, який ночував на вулиці біля стадіону «Манчестер Арена», де стався теракт, що забрав життя 22 осіб, став героєм дня. Замість того, щоб бігти геть, почувши вибух, він кинувся допомагати потерпілим. Про свій подвиг Джонс розповів в інтерв'ю телеканалу ITV News.

«Там було багато бездомних, які залишилися і допомогли. Коли бачиш закривавлених дітей, не можна залишатися осторонь. Якби втік, то не зміг би далі жити з цим», – цитує видання Джонса.

Це інтерв'ю надзвичайно зворушило співвласника футбольного клубу «Вест Хем Юнайтед» Девіда Саллівана і його сина, Дейва-молодшого, які вирішили, в свою чергу, допомогти чоловікові – знайти його і оплатити оренду житла на півроку. За допомогою журналістів власник футбольного клубу знайшов Джонса за кілька годин, дав грошей на оплату житла, а також купив їжу і одяг.

Інший заможний житель міста Манчестер взяв безхатченка на роботу, запропонувавши місце в належній йому компанії, а користувачі соцмереж організували краудфандінг і зібрали для Джонса в цілому 85 тис. дол.

Внаслідок теракту на стадіоні «Манчестер Арена» 22 травня загинуло 22 людини, 64 було поранено. Стан 20 потерпілих лікарі оцінили як критичний.

Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.