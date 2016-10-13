Безсмертний: впровадження «дикого» ринку землі призведе до Коліївщини

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Роман Безсмертний

Роман Безсмертний упевнений, що сьогодні українській владі сьогодні потрібно набратися розуму

Непродумана політика у сфері земельних відносин може становити загрозу існуванню української держави. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив екс-нардеп, український дипломат та колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний.

«В Україні є простий вибір: або тут буде цивілізований ринок, або української держави через декілька років існувати просто не буде. Я не випадково розпочав нашу розмову із «хлібного миру» у Бресті. Адже тоді війна закінчилася тим, хто отримає 2 мільйони тонн хліба. Нині в Україні аналогічна ситуація. Тому, або ми самі себе захистимо та заради свого благополуччя організуємо ринок землі, або в черговий раз усе закінчиться катастрофою держави», – вважає Безсмертний.

За словами політика, українській владі сьогодні потрібно набратися розуму, послухати еліту та прийняти систему цивілізованого ринку землі.

«До чинної влади я хочу сказати: якщо ще хочеш бути президентом, чи прем’єром – зупинись! От зупинись і подивись що відбувається довкола ... Вже зараз їм потрібно зупинитися і зрозуміти, що є лише дві складові, на які потрібно звернути увагу. Перше – це армія, яка нас захистить, друге – розум, з яким ми повинні жити», – каже він.

Безсмертний вважає, що Україна повинна самостійно вирішувати, в якому напрямку їй розвиватися. Зокрема, політик наголошує, що головним союзником держави має бути виключно український народ.

Політик застерігає, що введення ринку землі в сьогоднішніх умовах призведе до Коліївщини.

«Той, хто в своєму житті спробував знайти свою ділянку в кадастрі, потім подивитись на неї із супутника, виділити її в натурі, той вперше зрозумів, що зараз в Україні в цьому відношенні є повний безпорядок. А тепер уявіть собі: в умовах цього безпорядку, коли ділянки накладаються одна на одну, коли по три-чотири власника в однієї ділянки, коли ринок насправді існує давним давно, тому що розраховуються по договорах оренди, коли в обороті знаходяться колосальні об’єми необлікованої землі… А тепер уявіть собі, що приходить чоловік і каже: а тепер ми запускаєм дикий ринок, ми вертаємося у 20-30 роки Сполучених Штатів Америки і Європи. Я вам можу точно гарантувати: як мінімум - це Коліївщина, яка призведе до знищення цієї держави, як максимум, коли подивляться на це із Заходу і Сходу, то скажуть: так вони немічні», - сказав Безсмертний.

Джерело: zik.ua