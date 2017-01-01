Безсмертний заявив про повну імпотентність ОБСЄ

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Роман Безсмертний

ОБСЄ не справляється з питанням безпеки на європейському континенті, вважає Роман Безсмертний

Екс-представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний заявив, що ОБСЄ не в змозі впоратися з безпекою в Європі. Про це він заявив в ефірі Ukrainian Media Network.

«Очевидно, що ОБСЄ не справляється з питанням безпеки на європейському континенті. І тут дуже важливий діалог України з австрійським головуванням і певні ініціативи щодо того, які потрібні зміни в системі безпеки ОБСЄ для того, щоб організація була дієвою», - сказав Безсмертний.

Він вважає, що це важливо, оскільки після певних політичних подій «нормандська четвірка» має проблеми зі своєю життєздатністю.

Безсмертний підкреслив, що спостерігачі ОБСЄ не відповідають на питання, хто почав стріляти на Донбасі, коли моніторять ситуацію.

«Я кажу про повну імпотентність ОБСЄ, як структури, яка повинна відповідати за безпеку на європейському континенті», - додав він.

Нагадаємо, Безсмертний вважає, що в Україні вже давно потрібно було ввести воєнний стан і називати війну війною.