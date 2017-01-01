Безвіз: фіскальна служба розробила пам'ятку для подорожуючих за кордон

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У пам’ятці вказані товари, які дозволені до вивезення за межі митного кордону України та на пропуск яких потрібні дозвільні документи

У рамках дії безвізового режиму з країнами Європейського Союзу Державною фіскальною службою України розроблено пам’ятку для подорожуючих за кордон.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

У пам’ятці вказані товари, які дозволені до вивезення за межі митного кордону України та на пропуск яких потрібні дозвільні документи.

Так, без заповнення митної декларації (тобто зеленим коридором) можна провезти товари, загальна вартість яких не перевищує 10 тис. євро, що не обкладаються вивізним митом та не потребують дозвільних документів, готівкову валюту України або іноземну валюту у сумі, яка в еквіваленті не перевищує 10 тис. євро на одну особу, не більше 5 упаковок лікарських засобів кожного найменування на одну особу тощо.

Окремо визначено товари, вивезення яких за межі митного кордону України заборонено або обмежено. Це, зокрема, наркотичні та психотропні речовини, культурні та історичні цінності без спеціальних дозволів на вивезення, вогнепальна зброя без дозволів правоохоронних органів, лікарські засоби понад норму тощо.

Також роз’яснено порядок оподаткування товарів громадян, які виїжджають з України.

З пам’ятки подорожуючі також можуть дізнатися про права та обов’язки працівників митниць у пунктах пропуску.