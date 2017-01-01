Безвіз між Україною та ЄС підтримали 76% іноземних гостей «Євробачення» - опитування

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Фото УНІАН

42% іноземців після пісенного конкурсу «набагато більше» хочуть бачити України серед членів ЄС

Введення безвізового режиму між Україною та Європейським союзом підтримують 76% іноземців, які приїжджали до Києва на «Євробачення». Про це свідчать результати дослідження Інституту світової політики, йдеться у статті «Главкома».

Водночас проти висловилося лише 2%. Ще 15% опитаних сказали, що їм байдуже.

Зазначається, що було опитано лише представників країн ЄС.

Крім того, 42% респондентів зізналися, що тепер «набагато більше» хочуть бачити України серед членів Євросоюзу. «Дещо більше» бажають бачити державу в ЄС внаслідок відвідування Євробачення – 22%. Ніяк конкурс не вплинув на думку кожного четвертого (24%).

Лише 1% респондентів вказали, що після Євробачення взагалі не хочуть чи дещо менше воліють бачити Україну в ЄС.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Якою побачили Україну гості «Євробачення-2017»? Результати соцопитування»