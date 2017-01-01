Бібліотека Української літератури у Москві вимагає від директорки 2,4 млн рублів
- Сьогодні, 03:21
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Бібліотека вирішила висунути Шаріній цивільний позов на 2,4 млн рублів
Від директорки Бібліотеки Української літератури у Москві Наталії Шаріної установа вимагає 2,4 млн рублів.
Про це написав у facebook її адвокат Іван Павлов.
«Коротко про головне у справі директорки Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної, яку звинувачують в екстремізмі і розтраті. Сьогодні на засіданні повинні були допитати ще кількох свідків обвинувачення, але щось пішло не так — ніхто з них не прийшов. Проте сама бібліотека вирішила висунути Шаріній цивільний позов на 2,4 млн рублів», — написав він.
Також захисник написав, що «свідки обвинувачення чомусь вперто воліють свідчити на користь Шаріної й навіть бібліотечний позов не дуже псує картину».