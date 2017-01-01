Білий дім не став коментувати скандальну заяву директора ФБР щодо Росії

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Речник президентської адміністрації США Шон Спайсер

«Це думка ФБР», - пояснив речник Білого дому

Під час проведення брифінгу у Білому домі, представник адміністрації президента США Шон Спайсер не став докладно коментувати заяву глави ФБР Джеймса Комі, який звинуватив Росію у втручанні в політику США та назвав РФ «найбільшою загрозою».

«Це думка ФБР», - лаконічно сказав Спайсер. Водночас він додав, що адміністрація Дональда Трампа повністю довіряє ФБР, але не має доказів заявам Джеймса Комі.

Нагадаємо, 3 травня директор ФБР США Джеймс Комі виступив на сенатських слуханнях, в ході яких знову розглядалося питання про вплив Росії на вибори 2016 року в США.

Комі заявив, що Росія – «це найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей».

Як відомо, у січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Хілларі Клінтон на обрання президентом.

Колишній державний секретар США Хілларі Клінтон 2 травня звинуватила у своїй поразці на президентських виборах Росію і директора ФБР Джеймса Комі, зазначаючи, що їхнє втручання «відлякало» виборців.

Нагадаємо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп звинуватив свою колишню суперницю по президентських перегонах Хілларі Клінтон і її прихильників у зв'язках із Росією. Також він вважає «фальшивою» інформацію про втручання Росії у вибори президента США.