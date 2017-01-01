Білий дім попередив Росію про повну ізоляцію

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59 ракет класу Tomahawk було випущено по авіабазі в Сирії з американського корабля

Росія заздалегідь знала про хімічні атаки в Сирії

Росія самоізолювалася від світової спільноти, поставивши себе в один ряд із такими країнами, як КНДР, Сирія та Іран.

Про це заявив на брифінгу представник Білого дому Шон Спайсер, повідомляє Reuters.

«Росія знаходиться на острові, коли йдеться про підтримку Сирії… Немає сумнівів у тому, що Росія ізольована, вона приєдналася до Північної Кореї, Сирії, Ірану. Це не та група країн, з якими ви хочете спілкуватися. За винятком Росії, це все держави, що не відбулися», – зазначив він.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп у ніч проти 7 квітня віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.

Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

Представник США в ООН Ніккі Гейлі не виключила, що США завдадуть ще ударів по військовій інфраструктурі режиму Башара Асада у Сирії.

У суботу Дональд Трамп привітав американських військових чоловіків і жінок з успішним ударом по авіаційній базі лояльних режиму Асада військ.

Джерело: Reuters