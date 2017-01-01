Білий дім: Трамп допускає повторні удари по Сирії у разі нових хіматак
- Вчора, 23:40
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Трамп у ніч проти 7 квітня віддав наказ завдати удару по авіабазі в СиріїУ Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп допускає нові ракетні удари по Сирії у разі подальшого використання хімічної зброї в країні.
Про це заявив прес-секретар Трампа Шон Спайсер.
«Отруєння людей газом та бомби гарантують, що якщо ми побачимо подібне знову, ми відкриті для подальших дій», — сказав він на брифінгу.
Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп у ніч проти 7 квітня віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.
Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.
Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.
Представник США в ООН Ніккі Гейлі не виключила, що США завдадуть ще ударів по військовій інфраструктурі режиму Башара Асада у Сирії.
У суботу Дональд Трамп привітав американських військових чоловіків і жінок з успішним ударом по авіаційній базі лояльних режиму Асада військ.
Джерело: Reuters