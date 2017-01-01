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    Білий дім: Трамп допускає повторні удари по Сирії у разі нових хіматак

    • Вчора, 23:40
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    Президент США Дональд Трамп
    Президент США Дональд Трамп

    Трамп у ніч проти 7 квітня віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії

    У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп допускає нові ракетні удари по Сирії у разі подальшого використання хімічної зброї в країні.

    Про це заявив прес-секретар Трампа Шон Спайсер.

    «Отруєння людей газом та бомби гарантують, що якщо ми побачимо подібне знову, ми відкриті для подальших дій», — сказав він на брифінгу.

    Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп у ніч проти 7 квітня віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

    Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.

    У суботу Дональд Трамп привітав американських військових чоловіків і жінок з успішним ударом по авіаційній базі лояльних режиму Асада військ.

    Джерело: Reuters

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