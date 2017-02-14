Білий дім: Трамп не доручав Флінну обговорювати санкції з російським послом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент США Дональд Трамп

Трамп більше не довіряє Флінну, проте не вважає його дії порушенням закону

Президент США Дональд Трамп не доручав колишньому раднику з національної безпеки Майклу Флінну обговорювати питання продовження санкцій проти Росії з послом Сергієм Кисляком, передає CNBC.

Про це розповів офіційний представник Білого дому Шон Спайсер.

Спайсер додав, що Трамп більше не довіряє Флінну, проте не вважає його дії порушенням закону.

Раніше президент США Дональд Трамп в своєму твіттері висловив невдоволення з приводу численних витоків в ЗМІ конфіденційної інформації Вашингтона, які супроводжували відставку його радника з національної безпеки Майкла Флінна.

Раніше повідомлялося, що радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн пішов з посади. Як наголошується у листі Флінна, він не навмисно не надав інформації про його зв'язки з Росією.

Нагадаємо, високопоставлені чиновники Білого дому вивчали контакти радника з національної безпеки США Майкла Флінна з Росією. Раніше з'явилися повідомлення, що генерал-лейтенант у відставці Флінн обговорював можливе скасування санкцій проти Москви з російським послом Сергієм Кисляком - за кілька тижнів до вступу Дональда Трампа на посаду президента.