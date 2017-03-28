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    Білий дім у Вашингтоні заблокували через підозрілий пакет

    • Сьогодні, 19:15
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    <p>Служба безпеки США</p> <p>Фото: <span class="swiper-caption-list"><span class="credit">Getty Images</span></span></p>

    Служба безпеки США

    Фото: Getty Images

    Правоохоронці США затримала чоловіка, який ймовірно залишив пакет біля Білого дому

    Територію Білого дому в США заблокували через підозрілий пакет, який знайшли поряд з будівлею.

    Про це повідомляє The Sun.

    «Секретна служба досліджує підозрілий пакет, знайдений поряд з будівлею Білого дому. Найближчі дороги перекриті», - зазначає Секретна служба в Twitter.

    В результаті північна галявина була перекрита.

    Дороги, що ведуть до будівлі також перекрили. Секретна служба також встановила «периметр безпеки» на місці події і просить пресу і громадськість залишатися на безпечній дистанції.

    Підозрюваного затримали.

    Повідомляється, що це вже другий раз в цьому місяці, коли в Білому домі застосовують заходи безпеки. 10 березня чоловік залишався непоміченим 15 хвилин, знаходячись на території Білого дому. Після цього його затримали.  

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