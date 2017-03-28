Білий дім у Вашингтоні заблокували через підозрілий пакет

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Служба безпеки США Фото: Getty Images

Правоохоронці США затримала чоловіка, який ймовірно залишив пакет біля Білого дому

Територію Білого дому в США заблокували через підозрілий пакет, який знайшли поряд з будівлею.

Про це повідомляє The Sun.

«Секретна служба досліджує підозрілий пакет, знайдений поряд з будівлею Білого дому. Найближчі дороги перекриті», - зазначає Секретна служба в Twitter.

В результаті північна галявина була перекрита.

Дороги, що ведуть до будівлі також перекрили. Секретна служба також встановила «периметр безпеки» на місці події і просить пресу і громадськість залишатися на безпечній дистанції.

Підозрюваного затримали.

Suspicious package investigation continues; suspect in custody! pic.twitter.com/O25gr5B72f — U.S. Secret Service (@SecretService) March 28, 2017

Повідомляється, що це вже другий раз в цьому місяці, коли в Білому домі застосовують заходи безпеки. 10 березня чоловік залишався непоміченим 15 хвилин, знаходячись на території Білого дому. Після цього його затримали.