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    Білий дім відмовився посилати представників на програми CNN, - ЗМІ

    • Сьогодні, 06:57
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    Трамп назвав телеканал CNN засобом масової інформації, який випускає «фейкові новини»

    Керівництво Білого дому відмовляється посилати своїх представників на програми телеканалу CNN, таким чином позбавляючи один з найбільших американських телеканалів голосу адміністрації президента США Дональда Трампа в своєму ефірі, пише Politico.

    «Ми посилаємо своїх представників в місця, де, як ми думаємо, є сенс просувати наш порядок», - заявив один з чиновників Білого дому. При цьому він підкреслив, що телеканал CNN не є таким місцем.

    Газета зазначає, що представники адміністрації президента, незважаючи на це, як і раніше продовжують відповідати на питання репортерів телеканалу.

    Раніше Дональд Трамп назвав телеканал CNN засобом масової інформації, який випускає «фейкові новини».

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