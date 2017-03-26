Білий дім засудив силовий тиск Кремля на мирні протести в Росії

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У неділю, 26 березня, по всій Росії пройшли несанкціоновані акції протесту проти корупції, в ході яких були затримані сотні людей

Сполучені Штати рішуче засуджують затримання сотень учасників акцій протесту по всій Росії в неділю, заявив Спайсер

Білий дім також публічно засудив масові арешти мирних протестувальників у Росії, що відбулися в неділю.

З відповідною заявою виступив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Білого дому Шон Спайсер.

«Сполучені Штати рішуче засуджують затримання сотень учасників акцій протесту по всій Росії в неділю. Затримання мирних протестувальників, спостерігачів правозахисних організацій і журналістів є паплюженням найважливіших демократичних стандартів», – наголосив представник адміністрації президента США, зачитуючи текст заяви.

При цьому Спайсер не приховував, що позиція Білого дому цілком співпадає з текстом заяви Державного департаменту.

«Вона (офіційна реакція Держдепу – ред.) повною мірою відображає позицію уряду Сполучених Штатів», – зазначив речник адміністрації американського президента.

Він висловив занепокоєння у зв’язку із затриманнями в Росії опозиційних лідерів та закликав уряд РФ негайно звільнити всіх затриманих мирних демонстрантів.

«Сполучені Штати спостерігатимуть за ситуацією», – заявив Спайсер.

Тверський районний суд Москви заарештував Олексія Навального на 15 діб.

26 березня протягом дня у двох найбільших містах Росії (Москві та Санкт-Петербурзі) затримали більше 1000 людей, які брали участь в антикорупційному мітингу

У Москві на антикорупційному мітингу затриманий його організатор, опозиціонер Олексій Навальний. Також російська поліція затримала всіх співробітників офісу Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді. Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

Поліція прийшла в офіс організації, заявивши, що планує провести обшук «через повідомлення про загрозу вибуху». На той час співробітники фонду вели онлайн-трансляцію антикорупційної акції. Поліція затримала всіх співробітників ФБК, які перебували в московському офісі. Їх відвезли до райвідділків, де вони провели всю ніч. Суди у справах затриманих мають відбутися сьогодні вранці. Їм інкримінують «непокору співробітнику поліції».

Після затримання співробітників в офісі ФБК продовжився обшук.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

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