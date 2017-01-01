Білому дому на сподобалися репортажі з інавгурації Трампа

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Дональд Трамп

Речник Трампа звинуватив ЗМІ у перекручуванні даних про кількість людей на церемонії інавгурації

Офіційний представник адміністрації Дональда Трампа Шон Спайсер на першій прес-конференції в Білому домі розкритикував ЗМІ за викривлення даних про масовість інавгураційних заходів у п'ятницю.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Деякі медіа-представники ЗМІ вдалися до представлення завідомо неправдивої інформації», - заявив Спайсер, зауваживши, що йдеться про кількість присутніх на інавгурації.

За його словами, поки що ніхто не має точних цифр відвідання офіційних заходів у п'ятницю, оскільки Служба національного парку ще не підрахувала кількість людей.

Тим не менше, він підкреслив, що свідками інавгурації стала «найбільша аудиторія», враховуючи як особисту присутність глядачів у центрі Вашингтона, так і тих, хто спостерігав за трансляцією заходів по всьому світу.

«Спроби зменшити захопленість від інавгурації є ганебними й неправильними», - наголосив речник Трампа.

Напередодні ЗМІ оприлюднили знімки згори, на яких видно наповненість Національного молу людьми під час церемонії складання присяги Дональдом Трампом. Для порівняння виставлені знімки інавгурації Барака Обами 2009 року, які свідчили про набагато більшу присутність людей. Під час брифінгу речник Трампа не згадав про ці фото, натомість апелював до знімків, зроблених під малим кутом зору, де кількість людей була незрозумілою.

Спайсер також розкритикував повідомлення журналіста видання Time Magazine, який помилково в п'ятницю написав, що бюст Мартіна Лютера Кінга був вилучений з Овального кабінету Білого дому. Хоча журналіст ще того ж дня виправив свою помилку з вибаченнями у Твітері, з боку Трампа він був звинувачений у нечесності та поданні неправдивої інформації.