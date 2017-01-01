Білорусь депортує двох українців, які були затримані на мітингу

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Затримання у Мінську

Наразі затримані українці перебувають в центрі ізоляції правопорушників в Мінську

Суд в Білорусі ухвалив депортувати в Україну 2 українців, затриманих на мітингу в Мінську 25 березня.

Про це повідомив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, передають «Українські новини».

«Під час протестних акцій в Мінську затримано 3 громадянина України. Одного з них притягнуто до адміністративної відповідальності та арештовано на 15 діб. По відношенню до двох інших суд прийняв рішення депортувати їх в Україну», - сказав він.

Також Кирилич повідомив, що наразі затримані українці перебувають в центрі ізоляції правопорушників в Мінську.

Посольство України в Білорусі звернулося з нотою до Міністерства закордонних справ Білорусі з проханням сприяти наданню дозволу співробітнику консульства відвідати затриманих українців.

Причини затримання українців кваліфікують як дрібне хуліганство і непокору законному розпорядженню або вимозі посадової особи державного органу під час виконання ним службових обов'язків.

Як відомо, до 15 діб арешту у Мінськ засудили українця Руслана Терещенка, який брав участь у протестах 25 березня. За словами Кирилича, українцю Терещенку сформульовано звинувачення «за дрібне хуліганство і непокору законному розпорядженню».

Потім стало відомо про ще одного затриманого українця.