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    Білорусь обрала своїх представників для участі у Євробаченні в Києві

    • Сьогодні, 01:11
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    Всього у фінальному раунді взяли участь 13 груп і виконавців

    Вперше за всю історію участі Білорусі у «Євробаченні» у фіналі пісенного конкурсу прозвучить пісня білоруською мовою у виконанні гурту Naviband.

    Це станеться на «Євробаченні-2017» у Києві, передає «Радіо Свобода».

    На відбірковий тур Naviband представили композицію «Гісторыя майго жыцця» – це була єдина композиція білоруською мовою.

    Всього у фінальному раунді взяли участь 13 груп і виконавців.

    Ім'я переможця було названо за результатами підсумовування оцінок телеглядачів і професійного журі.

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